Lazio: altri 12 milioni per "sportelli ascolto" su salute mentale, Rocca "vicini a fragili" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'approvazione della delibera si stabilisce, quindi, che la dotazione finanziaria complessiva della "misura integrata dedicata all'accesso all'assistenza e tutela della salute mentale e alla prevenzione del disagio psichico", così come incrementata, è fissata a 20.900.000,00 euro. "Ho voluto fortemente questa delibera che riporta in primo piano l'attenzione sul disagio psichico ed in modo particolare quello giovanile – dichiara il presidente Francesco Rocca -. Anche durante la mia campagna elettorale ho messo come punti centrali del mio programma gli aiuti verso le persone più fragili. L'aver stanziato più fondi per gli 'sportelli d'ascolto' nelle scuole è sicuramente un passo in avanti per una società più vicina a chi ha bisogno. Questa amministrazione non lascerà indietro nessuno". (segue) (Rer)