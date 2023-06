Governo: Magi, Tajani non faccia ultimo dei giapponesi di Santanchè, punto è politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tajani non faccia l’ultimo dei giapponesi di Santanchè e soprattutto non ci prenda in giro: siamo tutti garantisti. Il punto, come sa benissimo il ministro degli Esteri, è politico". Lo puntualizza su Twitter il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi. "Dopo che le forze dell’opposizione e di maggioranza, e persino Forza Italia, hanno chiesto alla ministra di riferire in Aula, Tajani non può chiudere gli occhi e dire 'per me ha già chiarito'. C’è il Parlamento, ed è lì che i ministri devono chiarire, non in Tv o nei salotti estivi. L'unica ragione possibile per rinviare ancora l'arrivo della ministra del Turismo in Parlamento è che venga prima Tajani stesso a riferire sulla situazione russa", conclude. (Rin)