Rai: per "Italia Loves Romagna" oltre 2,5 milioni di euro e 30 punti di share (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "E' stato un evento potente e coinvolgente, ha fatto cantare e riflettere, e soprattutto ha raggiunto lo scopo: dimostrare una tangibile solidarietà alle popolazioni della Romagna colpite dalla tragica alluvione - ha dichiarato il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea - esprimendo grande soddisfazione per la cifra raccolta (1 milione 800 mila euro dai biglietti e più di 600 mila con il numero solidale 45538 attivo fino al 5 luglio) e per gli ascolti fatti registrare dalla serata trasmessa in diretta su Rai 1. "Anche questa volta la Rai ha mostrato tutta la sua 'potenza' - prosegue Ciannamea - fatta di promozione, organizzazione di eventi live e sinergia tra le varie direzioni coinvolte: Prime Time, Produzione Tv, Comunicazione, RaiPlay, Rai Radio2, Rai per il Sociale. Un grazie particolare al ministero della Cultura, al presidente Bonaccini, alle istituzioni locali, a tutte le Forze dell’ordine, a tutto il team Rai, a Friends&Partners e al meraviglioso pubblico di Campovolo e a quello a casa che ha seguito l’evento su Rai1, Rai Radio2 e su RaiPlay. Grazie a tutti gli artisti e ai nostri Talent che si sono resi disponibili per questa 'maratona' musicale di solidarietà". (Com)