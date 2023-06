Spagna: Sanchez, ambisco a governare in coalizione con Sumar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ambisce a governare in coalizione con la piattaforma Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz. Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, in un’intervista al portale d’informazione “infoLibre”. Secondo il premier spagnolo, nelle elezioni di maggio i voti della sinistra sono stati “dispersi”. “La sinistra a sinistra del Psoe ci ha fatto perdere rappresentanza, la lezione che Diaz ha fortunatamente imparato è che occorre unire e strutturare quello spazio in una coalizione politica”, ha detto Sanchez.(Spm)