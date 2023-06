Grecia: cittadini chiamati oggi alle urne per eleggere il nuovo Parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è vero che il piano del partito conservatore ha ricevuto l’approvazione della Commissione europea, è una bugia spudorata”, ha affermato Tsipras durante la campagna elettorale. Inoltre, secondo il leader della sinistra radicale, per il settore sanitario Mitsotakis ha un’agenda “nascosta” favorevole agli interessi dei privati. L’obiettivo di Syriza-Alleanza progressista più volte dichiarato da Tsipras è quello di impedire la prospettiva di una destra “onnipotente” in Grecia, essendo particolarmente alta la posta in gioco per i prossimi quattro anni, nel corso dei quali dovranno essere gestite le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ma se da una parte la coalizione di sinistra radicale deve inseguire i conservatori, dall’altra deve riuscire a non perdere ulteriori elettori. Il partito di centrosinistra Movimento per il cambiamento (Pasok), guidato da Nikos Androulakis, è stato infatti la sorpresa delle scorse elezioni, con l’11,5 per cento dei voti raccolti, e si pone ora l’obiettivo di spostare i voti per Syriza-Alleanza progressista verso la sua area, al fine di attestarsi come principale rappresentante della sinistra greca. (segue) (Gra)