- Oggi è la Giornata mondiale dei lavoratori marittimi. "Siamo da sempre al loro fianco per tutelare ed ascoltare con l’istituzione del welfare della Gente di mare quelle che sono le problematiche e le esigenze di un comparto strategico per il Paese". E' quanto si legge in un tweet della Guardia costiera. (Rin)