Russia: Kadyrov condanna “l’arroganza” di Prigozhin

- Il presidente della regione autonoma della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha preso di mira “l’arroganza” del fondatore del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin. Sul suo canale Telegram, Kadyrov ha scritto che essa potrebbe avere “conseguenze pericolose” e ha accusato Prigozhin di aver agito per rabbia. “Ho parlato con Prigozhin e l’ho esortato a non mischiare le sue ambizioni imprenditoriali con questioni di importanza nazionale. Pensavo che mi avesse ascoltato ma la rabbia dentro di lui è solo cresciuta in tutto questo tempo”, ha dichiarato Kadyrov. (segue) (Rum)