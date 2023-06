Albania-Spagna: scambi commerciali quasi raddoppiati nei primi 5 mesi dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali tra Albania e Spagna sono quasi raddoppiati tra gennaio e maggio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 7,8 miliardi di lek (73,2 milioni di euro) a 13,2 miliardi di lek (124 milioni di euro). È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Istituto di statistica (Instat) e ripresi dall’agenzia di stampa “Ata”. Le esportazioni da Tirana a Madrid, nei primi cinque mesi dell’anno, sono aumentate di oltre tre volte, attestandosi a circa 7,7 miliardi di lek (72,3 milioni di euro). Per quanto riguarda invece le merci importate in Albania dalla Spagna, il valore è stato calcolato in 5,4 miliardi di lek (50,7 milioni di euro).(Alt)