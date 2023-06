Decreto Pa bis: Delmastro, a dicembre un direttore per ogni carcere, traguardo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel decreto Pa previsti 30 nuovi direttori di istituti penitenziari e l'indennità di funzione per i direttori di carceri. Un altro significativo passo avanti per ricostruire la catena del comando e garantire sicurezza negli istituti penitenziari. A dicembre traguarderemo lo storico risultato di avere un direttore titolare per ogni istituto penitenziario. Mai più uomini e donne della Polizia penitenziaria soli ad affrontare emergenze e criticità". Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d'Italia. (Rin)