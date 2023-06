Maltempo: 50 mila dollari donati da italoamericani per Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati donati 50 mila per la Romagna alluvionata dall'associazione italoamericana (Niaf) in collaborazione con Coldiretti e Filiera Italia in occasione della iniziativa a supporto della candidatura della pratica della cucina italiana per l'iscrizione nella lista rappresentativa dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità dell'Unesco organizzata a New York dal ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare in collaborazione con l'Ice. L'assegno - rende noto Coldiretti - è stato "staccato" dal presidente della Niaf Robert Allegrini con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e l'amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia alla presenza del ministro delle Politiche Agricole Francessco Lollobrigida e del presidente dell'Ice Matteo Zoppas, nell'ambito di una iniziativa che ha visto protagonista proprio la piadina romagnola preparata dai cuochi contadini di Campagna Amica. L'impegno per la solidarietà continua fino al 27 giugno al Summer Fancy Food 2023 di New York dove al Javits Center level 3 al Padiglione Italia, stand n. 2718 di Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia è servito un menu tipico tutto romagnolo, dagli strozzapreti allo squacquerone, dalla piadina al ciambellone fino al Sangiovese di Romagna e molto altro con la possibilità di donare sul sito della National Italian American Foundation (Niaf). (https://www.italianamericanrelief.org/donate/). (segue) (Com)