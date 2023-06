Maltempo: 50 mila dollari donati da italoamericani per Romagna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alluvione - ricorda Coldiretti - ha devastato un territorio con 21 mila aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del Paese con una produzione lorda vendibile della Romagna pari a circa 1,5 miliardi di euro all'anno che moltiplica lungo la filiera grazie ad un indotto di avanguardia, privato e cooperativo, nella trasformazione e distribuzione alimentare che è stato fortemente compromesso. Ai danni sulla produzione agricola si aggiungono quelli alle strutture come gli impianti dei frutteti, le serre, gli edifici rurali, le stalle, i macchinari e le attrezzature perse senza contare la necessità di bonificare i terreni e ripristinare la viabilità nelle aree rurali con frane nelle aziende e lungo le strade. "Occorre intervenire presto per salvare le imprese ed i mercati anche all'estero dove i prodotti romagnoli rischiano di essere sostituiti dalle produzioni di altri Paesi con un impatto devastante su economia, occupazione e ambiente", ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che acquistare prodotti agricoli e alimentari provenienti dalle zone alluvionate è, infatti, il miglior modo per aiutare concretamente la popolazione facendo ripartire l'economia e l'occupazione dei territori colpiti". (Com)