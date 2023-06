Nord Macedonia-Polonia: delegazione parlamentare di Varsavia in visita a Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione parlamentare della Polonia si è recata in Macedonia del Nord per una visita di due giorni. Lo riferisce l’emittente radiofonica “Polskie Radio”, precisando che fanno parte del gruppo polacco sia membri del Sejm, la camera bassa del Parlamento, che del Senato. La delegazione di Varsavia parteciperà a incontri bilaterali sia a livello parlamentare che governativo. In particolare, il programma della visita a Skopje comprende colloqui con i vertici del Parlamento macedone e con i vicepremier Artan Grubi e Fatmir Bitici.(Vap)