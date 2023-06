© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco hanno estinto completamente l’incendio divampato ieri in un deposito di prodotti petroliferi a Voronezh, in Russia. Lo ha riferito il servizio di emergenza russo con un comunicato. Nell'incendio è bruciato “un serbatoio di 5 mila metri cubi di carburante per aerei in un’area di 800 metri quadrati”. Le fiamme sono state spente completamente “alle 00:40 (ora di Mosca)”, si legge nel comunicato. (Rum)