Russia: Crosetto, sentiti Austin, partner G7 ed europei, monitoriamo con grandissima attenzione

- "La prima persona con cui ho parlato" di quanto avvenuto ieri in Russia "è stato Austin, il mio omologo americano", ma anche con i "nostri partner del G7 ed europei perché, ripeto, perché è una situazione che monitoriamo con grandissima attenzione e preoccupazione che può cambiare di ora in ora e che malgrado riguardi una vicenda interna russa interessa come effetti tutto il resto del mondo". Lo ha detto al Gr1 il ministro della Difesa, Guido Crosetto. (Rin)