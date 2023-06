Thailandia: il 3 luglio la prima seduta del nuovo parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo parlamento della Thailandia, eletto in occasione delle elezioni dello scorso 14 maggio, si riunirà per la prima volta il 3 luglio prossimo. Lo si apprende dalla Gazzetta reale, secondo cui la cerimonia d’apertura sarà presieduta dal re Maha Vajiralongkorn. Il giorno dopo avranno inizio le votazioni per la nomina del presidente della Camera dei rappresentanti e dei suoi due vice. Sarà il presidente della Camera, poi, a convocare la sessione congiunta con il Senato per l’elezione del primo ministro. Lunedì scorso la commissione elettorale nazionale ha certificato l’elezione di tutti i 500 deputati della camera bassa del parlamento thailandese, che sarà dominata dai progressisti del partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti), guidato da Pita Limjaroenrat. Quest’ultimo spera di riuscire a formare entro un mese un governo con i populisti di Pheu Thai e con altre formazioni minore dell’opposizione alla giunta militare del premier uscente Prayut Chan-ocha. Per farlo, tuttavia, avrà bisogno di conquistare il sostegno di almeno 55 membri del Senato, i cui 250 seggi sono tutti di nomina dei vertici militari. (Fim)