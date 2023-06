Grecia: Tsipras, oggi si decide il futuro del nostro sistema democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle elezioni parlamentari di oggi in Grecia si decide il futuro del sistema democratico del Paese balanico. Lo ha detto il leader di Syriza-Alleanza progressista, Alexis Tsipras, dopo aver votato a Peristeri. “Queste elezioni sono cruciali perché con il premio di maggioranza che garantisce fino a 50 seggi al primo partito non si decide solo chi governerà, ma anche il futuro del nostro sistema democratico”, ha affermato Tsipras, aggiungendo che “una Syriza forte oggi può garantire per domani una società forte e una sana democrazia”.(Gra)