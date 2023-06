Russia: Blinken a colloquio con i ministri degli Esteri di Ucraina, Polonia e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto ieri sera conversazioni telefoniche con i ministri degli Esteri di Ucraina, Dmytro Kuleba, Polonia, Zbigniew Rau, e Turchia, Hakan Fidan, a proposito della situazione in Russia. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato. Ai tre interlocutori Blinken ha ribadito che il sostegno degli Stati Uniti per l’Ucraina “non cambierà” e che Washington continuerà a muoversi in stretto coordinamento con i suoi alleati alla luce degli eventi in Russia.(Was)