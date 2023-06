© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vittorio Feltri compie 80 anni. È stato fra i miei maestri, gli voglio un gran bene. Abbiamo scritto insieme due libri. Ricorderò sempre le serate trascorse in redazione, la passione per un giornale fatto bene, il suo straordinario fiuto per la notizia. Grazie maestro". Lo scrive su twitter il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. (Rin)