Grecia: Androulakis, con Pasok forte i prossimi quattro anni non saranno sprecati

- Con un Movimento per il cambiamento (Pasok) forte, i prossimi quattro anni della Grecia non saranno sprecati. Lo ha dichiarato oggi il leader della formazione politica di centrosinistra, Nikos Androulakis, dopo aver votato ad Arkalochori per le elezioni parlamentari. “Invito tutti i cittadini greci democratici e progressisti a sostenerci in questo nuovo corso, perché è l’unico modo per non sprecare i prossimi quattro anni del nostro sistema politico con un’opposizione inefficace e un governo caratterizzato da clientelismo e arroganza”, ha detto Androulakis.(Gra)