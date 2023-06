Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak atteso a Washington, focus su crisi Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, si recherà in settimana negli Stati Uniti, dove discuterà con i partner statunitensi al fine di trovare una soluzione alla crisi in Kosovo. Lo riporta l'agenzia di stampa serba "Fonet". "Mi recherò a Washington su invito dei miei partner statunitensi. Avremo intensi colloqui su come progredire in base agli ultimi sviluppi (per risolvere la crisi in Kosovo) e sui prossimi passi immediati", ha scritto nella giornata di ieri Lajcak in un messaggio su Facebook. Il rappresentante europeo ha affermato che la situazione nel nord del Kosovo è stata l'argomento principale di tutte le discussioni al Forum di Prespa dei giorni scorsi e che durante la scorsa settimana ha informato gli ambasciatori della Nato, il vice segretario generale dell'Alleanza atlantica, Mircea Joan e l'Ue sulla situazione, aggiungendo che è necessario compiere dei passi verso un'allentamento delle tensioni. (Seb)