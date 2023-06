Kosovo-Serbia: Stoltenberg, impegno della Nato è incrollabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno della Nato nei confronti del mandato delle Nazioni Unite in Kosovo è incrollabile. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino. "La missione Kfor continuerà a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della regione e la libertà di movimento per tutte le comunità in Kosovo. Chiediamo a tutte le parti di interrompere qualsiasi ulteriore escalation e di tornare immediatamente al dialogo facilitato dall'Unione europea", ha detto. (Beb)