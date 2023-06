Kosovo: premier Kurti, deciderò se andare a Bruxelles solo dopo avere avuto notizie dei tre agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, deciderà se andare o no alla prossima riunione Belgrado-Pristina a Bruxelles solo dopo avere ricevuto notizie dei tre agenti arrestati dalle autorità serbe. Secondo quanto riferisce la stampa di Pristina, Kurti ha detto di attendere che l’ufficiale di collegamento del Kosovo a Belgrado, Jetish Jashari, faccia visita ai tre poliziotti “rapiti dalle forze serbe” e ora trattenuti a Kraljevo. "Ho chiesto un incontro per la prossima settimana, mi è stato detto che la situazione doveva essere ridimensionata, poi tre dei nostri agenti sono stati rapiti. L'escalation è stata intensificata e solo allora sono stato informato di una riunione, che sono sicuro fosse prevista per il 22 o 23 giugno a causa di vari messaggi. Voglio aspettare la visita dell'ambasciatore Jetish Jashari nella prigione di Kraljevo, quando avrò un resoconto prenderò una decisione”, ha detto Kurti.(Alt)