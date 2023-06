Serbia-Kosovo: premier Albania Rama, Belgrado rilasci i tre agenti kosovari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Albania Edi Rama ha fatto appello alle autorità della Serbia affinché rilasci i tre agenti delle unità speciali della polizia kosovara arrestati perché trovati in territorio serbo. Rama ha avvertito della “possibile rottura” del rapporto Albania-Serbia, se i tre poliziotti del Kosovo non saranno rilasciati, citando anche l'appello del Dipartimento di Stato Usa rivolto a Belgrado. "Più a lungo questi tre uomini saranno trattenuti in Serbia - anche se hanno varcato la linea di confine, non hanno commesso alcun reato - meno sarà possibile per le nostre relazioni bilaterali non fare molti passi indietro. Questa sarà la settimana del ritorno del ghiaccio tra di noi se non verranno rilasciati", ha scritto Rama su Twitter. In precedenza Stati Uniti, Regno Unito e Germania hanno chiesto il rilascio di tre agenti.(Alt)