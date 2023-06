Serbia: al primo giugno entrati nel Paese oltre 36.500 ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data del primo giugno risultano essere entrati in Serbia oltre 36.500 cittadini ucraini, a fronte di 30-40 mila cittadini russi che si trovano ancora nel Paese. Lo ha dichiarato Rados Djurovic, rappresentante di una ong che si occupa della protezione e dell'assistenza ai richiedenti asilo, come ha riportato l'agenzia di stampa "Beta". Djurovic ha affermato che i rifugiati ucraini hanno problemi a ottenere la protezione temporanea e soprattutto il diritto all'assistenza sanitaria. Il rappresentante della ong ha sottolineato che quest'anno in Serbia sono stati registrati più di 30 mila rifugiati e migranti provenienti da Afghanistan, Burundi, Iran, Pakistan, Iraq, Cuba e altri Paesi. Si tratta di un numero inferiore rispetto ai circa 50 mila di un anno fa. Djurovic ha aggiunto che, secondo le stime dell'organizzazione, tra i 150 e i 250 rifugiati e migranti entrano quotidianamente in Serbia da Bulgaria, Macedonia del Nord e Kosovo, e ha evidenziato che il sistema del Paese "soddisfa i bisogni umanitari a breve termine dei rifugiati, ma non ha la capacità di accogliere in modo sostenibile un gran numero di persone".(Seb)