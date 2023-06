Kosovo: polizia arresta serbo a Gracanica, l'accusa è crimini di guerra contro albanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia kosovara ha arrestato oggi un altro cittadino serbo, Dragisa Milenkovic, sospettato di aver commesso crimini di guerra contro cittadini albanesi mentre lavorava come guardia carceraria nella prigione di Lipjan, sempre in Kosovo. I membri delle forze speciali di Pristina lo hanno prelevato dal cortile della sua casa vicino alla città di Gracanica, intorno a mezzogiorno. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva di Belgrado "Rts", secondo cui la casa è stata perquisita alla ricerca di armi. L'Ufficio del governo serbo per il Kosovo ha dichiarato che l'arresto di un altro serbo nel territorio "è una brutale dimostrazione di forza e di ingiustizia da parte del regime antiserbo di Albin Kurti", il quale ora "vuole diffondere il suo terrore e le tensioni dal nord al sud del fiume Ibar". (Alt)