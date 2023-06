Serbia: Vucic oggi a Bruxelles da Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato che si recherà oggi a Bruxelles per incontrare l'Alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell. Vucic ha detto all'emittente radiotelevisiva "Rts" che "non ha nulla di cui discutere" con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti". "Conversare con lui non ha senso, ci fa lezioni di filosofia", ha aggiunto il presidente serbo, sottolineando che "le cose sono molto più serie" e che il Paese "è in una situazione difficile e sotto forte pressione". "Bisogna continuare a parlare, andremo a Bruxelles per parlare con Borrell", ha detto Vucic. Nei giorni scorsi Borrell ha invitato il primo ministro kosovaro Kurti e il presidente serbo Vucic a Bruxelles per un incontro, al fine di trovare una via d'uscita all'escalation della situazione in Kosovo.(Seb)