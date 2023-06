Kosovo: capo di Stato maggiore serbo, se arriva ordine da Vucic eseguiremo tutti i compiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito serbo eseguirà pienamente tutti i compiti se arriverà l'ordine del comandante supremo, il presidente Aleksandar Vucic. Lo ha affermato il capo di Stato maggiore delle forze armate della Serbia, generale Milan Mojsilovic, riguardo all'attuale situazione di sicurezza in Kosovo. Mojsilovic ha sottolineato che il popolo serbo in Kosovo "è sottoposto a terribili persecuzioni da parte del regime di Pristina di Albin Kurti" cosa che, ha aggiunto, "non può più essere tollerata". "Le forze armate serbe, in conformità con la Costituzione serba e la Carta delle Nazioni Unite, svolgeranno pienamente tutti i loro compiti, in relazione alla crisi di sicurezza generale, se arriverà l'ordine del comandante supremo", ha dichiarato il generale. Mojsilovic ha quindi sostenuto che l'esercito serbo "ha adempiuto e adempie tutti i suoi obblighi legali internazionali derivanti dalla risoluzione 1244 delle Nazioni Unite", ed è"chiaro che la comunità internazionale non sta facendo altrettanto". "Ho informato degli ultimi fatti il comandante della Kfor, a cui chiediamo misure urgenti per proteggere il popolo serbo in Kosovo. Questa è la nostra richiesta alla Kfor e ad altre organizzazioni internazionali", ha concluso il capo di Stato maggiore. (Seb)