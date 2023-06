Business news: India, Fitch alza stima di crescita per l’anno fiscale in corso al 6,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch Ratings ha migliorato la previsione di crescita economica dell’India per l’anno fiscale in corso, 2023-24, iniziato il primo aprile, portandola al 6,3 per cento, dal sei per cento stimato a marzo. L’agenzia di rating si aspetta un tasso del 6,5 per cento nei prossimi due esercizi, 2024-25 e 2025-26. Fitch ha osservato che nel trimestre gennaio-marzo l’economia indiana è cresciuta più del previsto. Inoltre, l’inflazione si sta attenuando e i settori manifatturiero, edile e agricolo sono in ripresa. (Inn)