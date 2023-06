Business news: completata posa dell'oleodotto in acque profonde più lungo della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata completata in Cina la posa dell'oleodotto in acque profonde più esteso a livello nazionale. Lo riferisce la televisione di Stato, precisando che la conduttura è una componente chiave del progetto Shenhai-1, la prima stazione energetica in acque ultraprofonde sviluppata interamente a livello nazionale. La seconda fase di costruzione del progetto è iniziata lo scorso novembre nei pressi della città di Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Ad oggi, la Cina ha depositato oltre novemila chilometri di oleodotti e gasdotti offshore, pari alla distanza tra Shanghai e Parigi. (Cip)