Business news: Nasdaq emetterà 5 miliardi di dollari di obbligazioni per finanziare acquisto Adenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasdaq ha annunciato l'intenzione di collocare obbligazioni per un valore di 5,07 miliardi di dollari, da destinare al finanziamento dell'acquisto della società di software Adenza. L'accordo, del valore di 10,5 miliardi di dollari, è stato annunciato all'inizio di questo mese, e dovrebbe consentire all'operatore di mercati borsistici elettronici con sede a New York di affermarsi come azienda di tecnologia finanziaria (Fintech) a tutti gli effetti. L'accordo di acquisizione prevede il pagamento di 5,75 miliardi di dollari in contanti e la cessione di 85,6 milioni di azioni di Nasdaq. (Was)