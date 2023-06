Business news: accordo tra Kazakhstan, Azerbaigian e Georgia per accelerare sviluppo Rotta trans-caspica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan, l’Azerbaigian e la Georgia hanno firmato un accordo volto ad accelerare lo sviluppo della Rotta internazionale di trasporto trans-caspica (Titr), il cosiddetto Corridoio di mezzo, che collega l’Europa all’Estremo oriente attraverso una rete di linee ferroviarie e marittime che passa per l’Asia centrale, il Mar Caspio e il Caucaso e che aggira la Russia. L’intesa, fa sapere in un comunicato il governo di Astana, è stata firmata a Baku dal primo ministro kazakho Alikhan Smailov, dall’azerbaigiano Ali Asadov e dal georgiano Irakli Garibashvili. Essa, come ha precisato il ministro dell’Industria e dello Sviluppo infrastrutturale di Astana Marat Karabayev, prevede la creazione di una nuova joint-venture che dovrebbe occuparsi del trasporto merci tra la Cina e l’Europa, semplificando tutte le procedure. L’accordo prevede anche l’allineamento delle politiche tariffarie tra i tre Paesi. Questo dovrebbe ridurre dagli attuali 18 a 10-15 i giorni di tempo necessari per il trasporto delle merci attraverso il Corridoio di mezzo. (Res)