Business News: accordo tra Egitto e Società finanziaria internazionale su privatizzazioni

- Il governo egiziano ha firmato un accordo con la Società finanziaria internazionale (Ifc), un'agenzia del gruppo della Banca mondiale, nel contesto del processo di privatizzazione delle società statali. Lo ha annunciato il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, in un comunicato stampa, spiegando che l’Ifc diventerà un consulente strategico nel processo. "La Ifc avrà la capacità di commercializzare le attività egiziane all'estero", ha detto il premier, confermando che l'accordo avrà una durata di cinque anni. "La Ifc fornirà sostegno, consulenza tecnica e assistenza nella strutturazione e preparazione delle società destinate al settore privato, identificando gli investitori target, migliorando la governance aziendale e il processo di offerta per ciascuna delle società incluse nel programma", ha dichiarato la ministra della Cooperazione internazionale egiziana, Rania al Mashat, spiegando che l'obiettivo dell’accordo è quello di "favorire i flussi di capitale e sostenere la visione dello Stato per agevolare la ripresa economica". Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato anche l'amministratore delegato di Ifc, Makhtar Diop, per discutere del programma e ha apprezzato la "fruttuosa collaborazione e la cooperazione costruttiva tra il governo egiziano e l’agenzia, in particolare nei settori delle infrastrutture, delle energie rinnovabili, delle industrie trasformative e dell'assistenza sanitaria". Il presidente ha infine sottolineato la volontà del Paese di continuare a rafforzare le riforme strutturali per creare un clima positivo per tutti gli investitori e per i mercati finanziari globali. Lo scorso febbraio, il governo ha annunciato l'offerta di 32 società entro marzo 2024, di cui otto entro la fine di agosto. Si stima che i ricavi generati da tali operazioni raggiungeranno i due miliardi di dollari entro la fine dell'anno fiscale, il 30 giugno 2023. Il governo è riuscito finora a vendere il 10 per cento delle azioni di Telecom Egypt, per un valore di 150 milioni di dollari. (Cae)