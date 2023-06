Business News: accordo tra Siemens ed egiziana Petrojet progetti infrastrutturali in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la tecnologia tedesco, Siemens, e l'egiziana Petrojet, uno dei più grandi gruppi di costruzioni in Medio Oriente e Africa, hanno firmato ad Abu Dhabi un accordo per promuovere la cooperazione nel campo tecnologico per il settore industriale in Medio Oriente. Lo ha reso noto il sito web d'informazione economico "Trade Arabia", secondo cui le due società si concentreranno sul settore idrico e degli idrocarburi, nonché sulla costruzione di gallerie e di progetti infrastrutturali nell'intera regione. L'accordo prevede l'utilizzo di tecnologie come soluzioni di automazione, comunicazioni industriali, strumentazione, prodotti analitici, controllo del movimento, piattaforme IoT industriali, cloud computing, manutenzione predittiva e sistemi di gestione delle risorse. Siemens sosterrà Petrojet con le sue tecnologie più avanzate, tra cui il portafoglio Siemens Xcelerator, una piattaforma di business digitale aperta che consente ai clienti di "accelerare la loro trasformazione digitale in modo più semplice, rapido e su larga scala". In aggiunta, il gruppo tedesco offrirà a Petrojet vari corsi di formazione tecnica su automazione, strumentazione, prodotti e soluzioni di controllo. La firma dell'accordo sosterrà la strategia di digitalizzazione del ministero del Petrolio e delle risorse minerarie egiziano, contribuendo all'implementazione del programma Egypt Vision 2030, avviato nel febbraio 2016, che mira a migliorare diversi aspetti della vita dei cittadini egiziani, promuovendo una crescita economica sostenibile e stimolando gli investimenti nel Paese. "Attraverso la nostra partnership con Petrojet, intensificheremo la competitività di questi settori cruciali grazie alle nostre soluzioni digitali 'Industria 4.0', contribuendo così agli obiettivi di sviluppo economico dell'Egitto", ha dichiarato l'ingegnere Mohammed Khalifa, amministratore delegato di Siemens digital industries in Medio Oriente. "Con questa collaborazione, entrambe le aziende sosterranno la crescita dei mercati industriali in Egitto, nella regione e a livello globale", ha aggiunto. Il presidente e amministratore delegato di Petrojet, Waleed Lotfy, ha dichiarato: "Le nostre aziende mirano a potenziare le capacità dell'industria egiziana e di altri mercati nell'intero Medio Oriente, sfruttando la vasta competenza digitale e tecnologica di Siemens e le consolidate competenze nel settore industriale". (Res)