Business news: Nigeria, governo e sindacati concordano tabella di otto settimane su aumento stipendio minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha concordato con i principali sindacati del Paese una tempistica di otto settimane per negoziare un aumento dello stipendio minimo che permetta di attutire l'impatto della rimozione dei sussidi sul carburante. I colloqui, riferisce il "Guardian" nigeriano, hanno evitato che il Nigeria Labour Congress e il Trade Union Congress avviassero uno sciopero di settimane, minacciato dopo la decisione del governo di rimuovere i sussidi. I colloqui sono stati accolti come un messaggio positivo da parte della nuova amministrazione, subentrata al governo dell'ex presidente Muhammadu Buhari che si era dimostrato rigido nella gestione del problema. Durante gli incontri, le parti hanno concordato di istituire gruppi di lavoro i cui termini di riferimento saranno annunciati questa sera. “Entrambe le parti hanno esaminato l'elenco (delle richieste) e abbiamo spuntato quelle valide che ora sono suddivise in tre categorie; quelli che possono ricevere un'attenzione immediata, quelli che possono essere raggiunti a medio e lungo termine ", ha detto il portavoce presidenziale Dele Alake. Da parte sua, il presidente del sindacato Tuc, Festus Osifo, ha dichiarato che il processo sarà completato entro otto settimane, e che le parti si riuniranno di nuovo il prossimo 26 giugno. Il presidente nigeriano Bola Tinubu, entrato in carica il mese scorso, sta intraprendendo alcune delle più voluminose riforme degli ultimi anni, cercando di affrontare questioni come la scarsa crescita economica, l'elevato onere del debito, l'aumento dell'inflazione e la crescente insicurezza della prima economia africana. (Res)