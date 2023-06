Business news: Etiopia-Regno Unito, firmato accordo di cooperazione su commercio e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Etiopia e Regno Unito hanno firmato un memorandum d'intesa per rafforzare la loro partnership nel commercio e negli investimenti. Il protocollo d'intesa, si legge in un comunicato ripreso dall'emittente statale etiope "Fana", è stato firmato dal ministro del Commercio e dell'integrazione regionale etiope, Gebremeskel Chala, e dal ministro del Commercio internazionale britannico, Nigel Huddleston, e offrirà un sostegno tecnico e finanziario all'Etiopia nel suo tentativo di diventare un membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Il ministro etiope ha ricordato che l'Etiopia ha fatto molta strada per diventare membro dell'Omc, sottolineando l'importanza di essere competitivi attraverso l'aumento degli investimenti internazionali. Il ministro britannico, dal canto suo, ha ricordato che il suo Paese gode di un rapporto storico di lunga data con l'Etiopia e ha assicurato che il Regno Unito è pronto a fornire un sostegno adeguato all'Etiopia per favorire la sua adesione all'Oms, oltre a ribadire che il suo Paese fornirà il sostegno necessario per consentire all'Etiopia di beneficiare della diplomazia economica e del miglioramento della bilancia commerciale. (Res)