Business news: Zambia, creditori occidentali e cinesi vicini ad accordo sul debito

- Un accordo potrebbe essere trovato entro la fine della settimana fra creditori occidentali e cinesi per ristrutturare il debito dello Zambia. Lo hanno rivelato a "Jeune Afrique" fonti interne al Club di Parigi, gruppo di organizzazioni finanziarie che si fa carico dei debiti contratti con economie in difficoltà e che oggi si riuniscono nella capitale francese. “Abbiamo completato il nostro lavoro a livello tecnico. Ora si tratta di definire gli ultimi dettagli ed essere pronti a fare un'offerta allo Zambia”, ha detto la fonte, che “auspica” in un annuncio in tal senso questa settimana. Il debito estero dello Zambia è stimato in 17,3 miliardi di dollari, per un Pil di 22 miliardi di dollari. L'incontro del gruppo di creditori avviene alla vigilia del Summit per un nuovo patto finanziario globale, iniziativa promossa dalla presidenza francese e co-organizzata dall'India, Paese che quest'anno presiede il G20, con l'obiettivo di creare una piattaforma di dialogo che permetta di riequilibrare la strategia finanziaria internazionale tenendo conto del divario fra Paesi del Nord e del Sud del mondo. La due giorni di Parigi, alla quale sono attesi capi di Stato e di governo e rappresentanti di alte istituzioni finanziarie, è organizzata da un comitato direttivo internazionale di alto livello composto da Francia, Barbados, Sudafrica, Germania, Brasile, Cina, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, India, Giappone, Regno Unito, Senegal, Commissione europea, Segretariato generale delle Nazioni Unite, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale e Ocse. (Res)