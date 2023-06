Business news: clima, Macron annuncia 100 miliardi di dollari di aiuti ai Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stanziamenti per 100 miliardi di dollari destinati a sostenere la transizione ecologica nei Paesi in via di sviluppo e la creazione di un fondo per la biodiversità e la protezione delle foreste. Sono questi i principali annunciati dal presidente francese Emmanuel Macron al termine del Vertice di Parigi vertice sul Nuovo patto finanziario globale, ospitato il 22 e 23 giugno dalla presidenza francese in collaborazione con quella indiana, che detiene la guida di turno del G20. L'obiettivo del vertice - che ha visto la partecipazione di circa 40 leader in buona parte africani, oltre che del primo ministro cinese Li Qiang e del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva - era quello di aumentare il finanziamento della crisi per gli Stati a basso reddito e alleggerire il loro debito, riformare i sistemi finanziari e liberare fondi per affrontare il cambiamento climatico, ottenendo un consenso di alto livello su come promuovere una serie di iniziative da adottare nell'ambito degli organismi multilaterali. La Banca mondiale ha dichiarato che alleggerirà i finanziamenti per i Paesi colpiti da disastri naturali e il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato di aver raggiunto l'obiettivo di mettere a disposizione 100 miliardi di dollari in diritti speciali di prelievo (Dsp) per le nazioni vulnerabili. "I leader sono stufi dello status quo, vogliono il cambiamento", ha detto al vertice il capo dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), Ngozi Okonjo-Iweala. "I leader concordano sul fatto che le molteplici sfide che stiamo affrontando sono tutte collegate: povertà, cambiamento climatico e sicurezza alimentare vanno di pari passo. Le economie in via di sviluppo hanno bisogno di finanziamenti aggiuntivi e accessibili e vogliono anche una giusta transizione (climatica)", ha aggiunto. (Frp)