Business news: Panasonic rilocalizza produzione di condizionatori dalla Cina al Giappone

- Il conglomerato giapponese degli elettrodomestici e dell'elettronica Panasonic ritrasferirà in Giappone parte delle attività di produzione di condizionatori attualmente localizzate a Guangzhou, in Cina. L'azienda lo ha comunicato tramite una nota, specificando che spenderà 10 miliardi di yen (circa 70 milioni di dollari) per realizzare nuove linee di produzione presso il suo stabilimento giapponese di Kusatsu, nella prefettura di Shiga. Già dal prossimo anno, la produzione nazionale di condizionatori di Panasonic passerà dall'attuale 10 per cento al 40 per cento. Lo stabilimento di Kusatsu, in particolare, triplicherà la propria capacità produttiva tramite nuove linee automatizzate. (Git)