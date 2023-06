Business News: Marocco, a fine maggio 781 milioni di euro di sussidi per acquisto butano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sussidi ai prezzi del gas butano attraverso il fondo di compensazione in Marocco sono costati 8,5 miliardi di dirham (781 milioni di euro) dall'inizio dell'anno fino alla fine di maggio, con un calo di 1,3 miliardi di dirham (119 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È quanto emerge da dati diffusi dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui il calo dei sussidi per il gas butano è il risultato di una diminuzione del prezzo sul mercato internazionale, che si è attestato in media a circa 600 dollari a tonnellata, rispetto agli 879 dollari dello scorso anno. Il gas butano è il secondo più grande prodotto petrolifero liquido più consumato in Marocco con circa 2,7 milioni di tonnellate impiegate durante lo scorso anno, ed è utilizzato principalmente in cucina, per gli impianti di riscaldamento e per irrigazione. (Mar)