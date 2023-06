Business News: l’Algeria assume la presidenza annuale del gruppo Afra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha assunto la presidenza annuale dell’Accordo regionale di cooperazione per l’Africa sulla ricerca, lo sviluppo e la formazione nel campo della scienza e della tecnologia nucleari (Afra), di cui fanno parte 32 Paesi, durante la 34ma riunione del gruppo di lavoro tecnico. Lo ha riferito il quotidiano algerino “El Chourouk”. Nel corso della riunione, il ministro algerino dell’Energia, Mohammed Arkab, ha assicurato l’impegno di Algeri nelle attività regionali dell’Afra e nella realizzazione dell’obiettivo principale dell’Agenzia internazionale dell’Energia atomica (Aiea), ossia fare in modo che l’energia nucleare contribuisca alla pace e alla prosperità in Africa e nel mondo. Arkab ha quindi sottolineato l’importanza che l’Algeria attribuisce al ruolo di presidente dell’Afra e alla possibilità di rafforzare la cooperazione regionale. Algeri, ha aggiunto il ministro, accorda il pieno sostegno all’Aiea, riconoscendo il sostegno tecnico da essa fornito al continente africano. Arkab ha inoltre elogiato, a nome dell’Algeria, l’alto grado di cooperazione tra l’agenzia e gli Stati membri dell’Afra in diversi settori, in particolare nella formazione, nella diffusione di conoscenze scientifiche e nella realizzazione di infrastrutture. Ad esempio, ha aggiunto il ministro, Algeri sostiene le iniziative dell’Aiea come quella denominata “Raggi di speranza”, che ha accolto recentemente numerosi stagisti africani per una formazione approfondita nel campo della radioterapia e della medicina nucleare. Al termine della riunione del gruppo tecnico dell’Afra, Arkab ha lanciato un appello agli Stati africani che ancora non vi partecipano, ad aderire per ampliare la partecipazione regionale all’Afra. (Ala)