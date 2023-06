Usa: Trump, Biden sfrutta le agenzie federali per interferire con le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden sta "sfruttando le agenzie federali per interferire con le elezioni del 2024: il più grande abuso di potere nella storia del Paese". Lo ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando alla conferenza annuale dell'organizzazione no profit Faith and Freedom Coalition, a Washington. "Hanno spiato la mia campagna elettorale, corrotto gli organi di stampa e sfruttato l'Agenzia delle entrate per colpire i repubblicani", ha detto. (Was)