Business News: cinque Paesi arabi hanno chiesto di aderire al gruppo dei Brics

- Cinque Paesi arabi, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Algeria ed Egitto hanno chiesto di aderire al gruppo dei Brics, che comprende per ora Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, precisando che la medesima richiesta è stata presentata da Iran, Indonesia, Bangladesh e Argentina. Nel caso in cui tutti questi Paesi dovessero essere accolti nel gruppo, il prodotto interno lordo complessivo degli Stati membri arriverebbe a 32,66 mila miliardi di dollari. La Cina, tuttavia, continuerebbe a essere l’economia trainante, rappresentando da sola il 59 per cento del prodotto interno lordo totale. (Res)