Business News: intesa tra Egitto e Italia per la prima zona franca pubblica a Damietta

- Il governatorato egiziano di Damietta e l’Autorità generale per gli investimenti e le zone franche (Gafi) hanno firmato un protocollo d'intesa con il consorzio italiano Finestra, Forum industriale all’estero, per istituire una zona franca pubblica. Lo ha riferito un comunicato stampa diffuso dal Gafi, secondo cui il governatorato di Damietta assegnerà un terreno della superficie di quasi 769 mila metri quadri, situato sulla costa del Mar Mediterraneo. Finestra, invece, avrà il compito di curare e promuovere gli investimenti dall’Italia e dall’estero per progetti da realizzare nella regione. Infine, come ha spiegato il suo amministratore delegato, Hossam Haiba, la Gafi “si adopererà per accelerare il rilascio delle licenze in tutte le fasi del progetto, a partire dalle consulenze da fornire nella prima fase di studio e di appalto”. Inoltre, avrà la supervisione sulle fasi successive, quella della “realizzazione di unità industriali e amministrative” e quella della “gestione della zona franca e dell’esportazione dei prodotti sui mercati esteri”. “La nuova zona franca sarà rispettosa dell’ambiente e aderirà ai più elevati standard nazionali e internazionali in materia”, ha aggiunto Haiba. Da parte sua, l’amministratore delegato di Finestra, Pasquale Russo, ha assicurato che il consorzio metterà a disposizione la propria esperienza imprenditoriale e i propri contatti nel Mediterraneo per attrarre investimenti nella zona franca. A tale scopo, inoltre, il prossimo anno, con l’avvio della prima fase di realizzazione del progetto, Finestra organizzerà una serie di eventi in Italia. Attualmente, in Egitto esistono nove zone franche: Alessandria, Il Cairo, Port Said, Suez, Ismailia, Shebin El Koum, Media Zone e, infine, Damietta. (Res)