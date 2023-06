Business News: colloqui Tunisia-Turchia a Tunisi, focus su accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio e dello sviluppo delle esportazioni della Tunisia, Kalthoum ben Rejeb, ha ricevuto l’ambasciatore della Turchia a Tunisi, Caglar Fahri Cakiralp, con il quale ha discusso di una possibile revisione dell’accordo di libero scambio tra i due Paesi. Lo ha riferito lo stesso ministero tunisino in un comunicato stampa citato dall'emittente radiofonica "Shems fm", nel quale si legge che l’incontro è stato un’occasione per “portare avanti la cooperazione economica e commerciale” tra Ankara e Tunisi. Nel testo, inoltre, viene sottolineata l’importanza per la Tunisia di riequilibrare la bilancia commerciale con la Turchia, nei cui confronti il deficit commerciale è aumentato del 15,8 per cento nel 2023, superando la soglia dei 560 milioni di dollari. Per questo, occorre quindi rivedere l’accordo di libero scambio tra i due Paesi, firmato il 25 novembre 2004 ed entrato in vigore il primo giugno 2005, e sostenere le esportazioni tunisine favorendone l’accesso ai mercati turchi. Contestualmente, secondo il comunicato del ministero del Commercio tunisino, è auspicabile attrarre maggiori investimenti da parte di operatori turchi, soprattutto nei “settori maggiormente promettenti”. (Tut)