Business News: emiratina Adnoc interessata all'acquisto della tedesca Covestro

- L'Abu Dhabi National Oil Corporation (Adnoc), il colosso energetico degli Emirati Arabi Uniti, è interessata ad acquistare Covestro, gruppo tedesco attivo nella chimica dei materiali, in particolare nella produzione di polimeri. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che le due società hanno tenuto i primi colloqui sulla transazione. Secondo fonti a conoscenza dell'operazione, Adnoc ha presentato a Covestro un'offerta informale di 55 euro per azione, per un totale di oltre dieci miliardi di euro. Al riguardo, le due aziende non hanno rilasciato commenti. Già parte del conglomerato agropetrolchimicofarmaceutico tedesco Bayer, Covestro è stata scorporata e quotata alla Borsa di Francoforte nel 2015. Ciascuno con una quota di oltre il cinque per cento, i maggiori azionisti del gruppo sono la banca statunitense Goldman Sachs e il fondo di investimento BlackRock, che ha sede a New York. Come nota “Der Spiegel”, Adnoc ha in programma di investire 137 miliardi di euro per espandere le sue attività in gas naturale, prodotti chimici ed energia pulita su scala globale. Nel 2022, l'azienda ha acquistato azioni del gruppo per l'energia austriaco Omv per un valore di circa 3,9 miliardi di euro. Inoltre, Adnoc possiede il 25 per cento di Borealis, impresa austriaca per i prodotti chimici e materie plastiche la cui maggioranza è posseduta da Omv. A maggio scorso, Adnoc ha collaborato con la società di investimento statunitense Apollo Global Management per fare un'offerta per il gruppo petrolchimico brasiliano Braskem. Secondo “Der Spiegel”, l'acquisizione di Covestro consentirebbe ad Adnoc di accedere a “materiali più avanzati utilizzati nei veicoli elettrici, nell'isolamento termico degli edifici, negli adesivi e nei tecnopolimeri”. (Geb)