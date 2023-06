Business News: presidente Egitto incontra capo gruppo francese Alstom a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto a Parigi Henri Poupart Lafarge, presidente del gruppo francese Alstom. Lo ha riferito il portavoce della presidenza della Repubblica precisando che l'incontro ha riguardato il rafforzamento della cooperazione nel settore dei trasporti pubblici. Al Sisi ha elogiato "la costruttiva collaborazione con la società nel quadro delle distinte relazioni bilaterali tra Egitto e Francia", sottolineando la volontà dell'Egitto di rafforzare "l'industria e della tecnologia avanzata in attività congiunte con le principali società internazionali, con interesse anche di creare centri per la formazione di esperti egiziani che traggano vantaggio dall'esperienza straniera nel trasferimento delle conoscenze e nella formazione". Dalla parte sua, il capo dell'azienda francese ha sottolineato l'intenzione di espandere la propria attività in Egitto, "soprattutto alla luce delle promettenti opportunità di investimento fornite dal settore del trasporto pubblico egiziano, e massimizzare i propri investimenti nelle regioni arabe e africane, nonché il beneficio dal volume di grandi progetti in corso di attuazione in Egitto". L'incontro ha riguardato anche la revisione degli aspetti attuali della cooperazione tra il ministero dei Trasporti e Alstom, nonché la discussione di progetti futuri, i cui dettagli sono allo studio tra le due parti. (Cae)