Business News: Banca centrale turca, aumento del tasso d'interesse al 15 per cento

- La Banca centrale della Turchia ha aumentato in modo significativo il suo tasso di riferimento di 650 punti base, passando dall’8,5 al 15 per cento, segnando così un’inversione di tendenza nella politica monetaria voluta dal presidente Recep Tayyip Erdogan per contrastare l'inflazione. Lo ha reso noto un comunicato della Banca centrale turca, secondo cui la decisione del comitato di politica monetaria ha l’obiettivo di “stabilire al più presto il percorso di disinflazione (riduzione dell’inflazione, con il conseguente rallentamento o ribasso dei prezzi, che non genera l’arresto della crescita economica), ancorare le aspettative di inflazione e controllare il deterioramento del comportamento dei prezzi”. Il comitato di politica monetaria “determinerà il tasso di riferimento in modo da creare le condizioni monetarie e finanziarie necessarie a raggiungere l'obiettivo di inflazione del 5 per cento nel medio termine”, si legge nella nota. Erdogan ha modificato la sua squadra economica dopo la rielezione del mese scorso, nominando Mehmet Simsek, rispettato esperto di politiche economiche, come ministro del Tesoro e delle finanze, e Hafize Gaye Erkan, ex banchiera di Wall Street, come governatore della Banca centrale. Nei suoi commenti, Erdogan ha detto che Simsek avrebbe adottato provvedimenti rapidi in coordinamento con la Banca centrale. Tuttavia, il capo dello Stato ha detto di non aver cambiato opinione riguardo ai tassi di interesse. Egli, infatti, continua a essere critico rispetto ai costi di finanziamento elevati. L'inflazione è aumentata a seguito di una svalutazione della lira turca, conseguenza di una politica di allentamento che ha visto la Banca centrale ridurre il suo tasso chiave dall'8,5 per cento attuale al 19 per cento nel 2021. La lira è diminuita del 20 per cento rispetto al dollaro statunitense in quest'anno. Era scesa del 44 per cento nel 2021 e del 30 per cento nel 2022. (Tua)