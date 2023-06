Business News: Banca mondiale firma accordo per finanziare elettrodotto Tunisia-Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia e la Banca mondiale hanno firmato un accordo di prestito del valore di 268,4 milioni di dollari per finanziare il progetto di interconnessione elettrica con l'Italia Elmed, che collegherà le reti elettriche di Europa e Tunisia, favorendo lo scambio di energia da fonti rinnovabili tra le due sponde del Mediterraneo. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale tunisina “Tap”, spiegando che l’accordo firmato dalla parte tunisina dal ministro dell'Economia e della Pianificazione, Samir Said, rientra nel quadro del partenariato tra la Tunisia e la Banca mondiale per il periodo 2023-2027, che era stato sospeso il 6 marzo scorso. La "Tap" ha riportato con enfasi questo passo avanti, soprattutto in considerazione del sostegno espresso dal Consiglio di amministrazione della Banca mondiale nei confronti del progetto di interconnessione elettrica tra Tunisia e Italia. Il progetto di interconnessione sottomarina da 600 megawatt Elmed, che collegherà Capo Bon con la Sicilia è portato avanti dall’italiana Terna e dalla tunisina Steg, e dovrebbe essere completato entro il 2028. Il progetto costituisce il primo pilastro della nuova partnership tra la Tunisia e la Banca mondiale, rappresenta un punto di svolta nel settore energetico tunisino, aprendo le porte a futuri investimenti e iniziative nel settore energetico. Il rappresentante della Banca mondiale in Tunisia, Alexandre Arrobio, ha sottolineato che l’istituzione finanziaria internazionale sostiene la strategia energetica nazionale per il 2035, che mira a portare al 35 per cento la quota di produzione di energia elettrica da energie rinnovabili. Gli incontri di primavera a Washington, svoltisi a metà aprile 2023, hanno segnato una svolta positiva nei rapporti tra la Tunisia e l'istituzione finanziaria internazionale, spiega la “Tap”. In particolare, durante l'incontro tra il ministro dell'Economia e pianificazione, Samir Said, e il vicepresidente per la regione del Medio Oriente e del Nord Africa, Farid Belhaj, sono emersi chiari segnali di miglioramento e rafforzamento della cooperazione. L'apertura di questa nuova fase di partenariato con la Banca mondiale rappresenta anche un passo avanti verso il possibile sblocco del prestito di 1,9 miliardi di dollari da parte del Fondo monetario internazionale, fondamentale per il progresso socio-economico e la tenuta finanziaria del Paese nordafricano. (Res)