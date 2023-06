Business news: Kenya Airways riprende voli giornalieri per New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya Airways ha ripreso ad effettuare dei voli con cadenza giornaliera per New York. Lo riferisce "Garowe online", precisando che la compagnia di bandiera keniota opera dallo scorso gennaio cinque voli giornalieri sulla rotta statunitense in risposta ad una crescente domanda. Secondo quanto dichiarato dai vertici della compagnia aerea, Kenya Airways ha aumentato le sue frequenze di volo sulla rotta di New York a causa dell'elevata domanda e visto l'avvicinarsi della stagione estiva. I media regionali osservano che l'aumento della frequenza di volo della compagnia keniota cade mentre anche Ethiopian Airlines-Africa ha esteso i suoi voli per gli Stati Uniti, aggiungendo un'altra rotta per Atlanta e reintroducendo quella per New York via Abidjan, in Costa d'Avorio. Il vettore etiope ha introdotto il mese scorso quattro voli settimanali sulla rotta di Atlanta, consentendo ai passeggeri che lo desiderano di raggiungere gli States con volo diretto evitando lo scalo a New York. (Res)