Business news: presidente Sudafrica Ramaphosa al summit di Parigi, transizione energetica richiede partner a lungo termine

- Una giusta transizione energetica richiede partner a lungo termine che sostengano le economie in via di sviluppo mentre si muovono verso una crescita e uno sviluppo economici sostenibili ed ecologici. Lo ha dichiarato il presidente del Sudafricva, Cyril Ramaphosa, intervenendo Summit per un nuovo patto finanziario globale, promosso oggi a Parigi dalla presidenza francese per sostenere i Paesi in via di sviluppo più indebitati. "Nel novembre 2021 il Sudafrica ha annunciato uno storico partenariato per la transizione energetica giusta con i governi di Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, nonché con l'Unione europea. Questa partnership è stata istituita per sostenere la giusta transizione del Sudafrica verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. I partner hanno concordato un impegno iniziale di 8,5 miliardi di dollari verso questo obiettivo. Da allora il Sudafrica ha prodotto un piano di investimenti per la transizione energetica giusta che stabilisce l'entità del fabbisogno finanziario a circa 98 miliardi di dollari. Questo piano di investimenti sosterrà gli investimenti nelle infrastrutture elettriche, le comunità e ai lavoratori nelle aree di estrazione del carbone, i nuovi veicoli energetici, l'idrogeno verde e lo sviluppo delle competenze", ha ricordato Ramaphosa, sottolineando la necessità che i partenariati per la transizione energetica siano guidati dai governi. (Res)